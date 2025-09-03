３日、閲兵式で観閲を受ける対艦ミサイル方隊。（北京＝新華社記者／楊冠宇）【新華社北京9月3日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会は3日、北京で盛大に行われた。３日、天安門広場を行進する対無人機方隊。（北京＝新華社記者／孫瑞博）３日、観閲を受ける水中兵器方隊。（北京＝新華社記者／楊冠宇）３日、閲兵式で観閲を受ける長距離砲方隊。（北京＝新華社記者／李博）３日、会場で大空に放たれた