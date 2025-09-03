内モンゴル自治区ヒンガン盟で実施されている砂防と風力・太陽光発電を一体化したプロジェクト。（７月２９日、ドローンから、ヒンガン盟＝新華社記者／丁赫）【新華社ヒンガン盟9月3日】中国内モンゴル自治区は近年、南東部に広がる科爾沁（ホルチン）砂地を管理するため、砂防と風力・太陽光発電を融合した革新的なプロジェクトを実施してきた。森林と草地を利用して砂を固定し、土壌改良を進めるとともに発電産業を発展させ、