【新華社ウルムチ9月3日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州の阿爾金（アルチン）山国家級自然保護区では高原の気温が徐々に下がり、さまざまな鳥が体力を蓄え、渡りに備えている。保護区は総面積約4万5千平方キロ、平均標高4千メートル超。ほぼ手付かずの高原砂漠生態系が保たれており、野生動物が繁殖し、希少鳥類が休息や越冬のために集まる重要な場所となっている。（記者/宿伝義、劉雨珊、申凱竜）