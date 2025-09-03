自分たちで育てたベニバナを使い、染料となる「紅餅」を作る体験授業が3日、山形県中山町の小学校で行われました。かつて江戸時代にベニバナの一大産地だった中山町では、地域の歴史と文化に親しんでもらおうと、町内2つの小学校で毎年、種まきから紅餅の作り方までを体験する総合学習が行われています。「なんかペタペタする」「酸っぱい匂い」このうち中山町立豊田小学校では3日、4年生23人が紅花染めの染料のもととなる紅餅づく