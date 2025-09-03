政府は３日、米国の関税措置を巡る協議のため、赤沢経済再生相が４〜６日の日程で米ワシントンを訪問すると発表した。米側閣僚と、７月に日米間で合意した５５００億ドル（約８１兆円）の対米投資に関する共同文書の作成に向け、調整を行う見通しだ。赤沢氏の米国訪問は１０回目となる。先月２８〜３０日に予定していた訪米は、「事務的に議論すべき点があることが判明した」として出発予定当日に取りやめた。日米合意から１