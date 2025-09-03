お笑いコンビ「ジェラードン」のアタック西本さんが、自身のX（旧Twitter）で肉離れを起こしたことを報告しました。アタック西本さんは、「すいませんネタ中に肉離れを起こしてしまいました」と書き出し、車椅子に座った姿の写真を投稿しました。 【写真を見る】【 ジェラードン・アタック西本 】 「ネタ中に肉離れ」車椅子と松葉杖の生活に「迷惑かけます！」 白い網包帯姿で右足には白い網包帯をし、松葉杖を手に持って