3日、お笑いコンビ『チョコレートプラネット』の長田庄平さん、松尾駿さんが「チョコレートプラネット×GiGOキャンペーン」メディア発表イベントに登壇し、世界に1体だけの「等身大フィギュア」をお披露目しました。【写真を見る】【チョコレートプラネット】等身大フィギュアとの対面に「すごいリアル！」クレーンゲームのコツも伝授イベントには、TT兄弟で登場した2人。長田さんは“こんなこＴ(と)が、あるなんＴ(て)、思っＴ(て