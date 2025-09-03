中国メディアの快科技によると、抗日戦争勝利80年を記念する軍事パレードが3日午前、北京の天安門前で行われ、SNSの微博（ウェイボー）ではトレンド上位が軍事パレード関連の話題で占められた。中国自動車大手の長城汽車も開催中の成都モーターショーのブース内で軍事パレードの生中継映像を流したという。記事は「要注意なのは、長城汽車のブースの向かい側に（トヨタ自動車の中国合弁会社である）一汽トヨタと広汽トヨタのブース