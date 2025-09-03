パキスタンで2日、テロ事件が相次ぎ、少なくとも17人が死亡しました。ケガ人も多数でています。ロイター通信などによりますと、パキスタン南西部のバルチスタン州クエッタで2日、集会が行われていた際に爆発がおきました。少なくとも11人が死亡し、およそ30人がケガをしたということです。これまでのところ、犯行声明などは出されていませんが、当局は自爆テロとして捜査しています。また、北西部カイバル・パクトゥンクワ州でも警