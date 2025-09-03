さくさくの食感とリッチなクリームで人気のミルフィーユ専門ブランド『LE FEUILLES（ル・フィーユ）』が、エキュート品川に期間限定で登場します。9月8日（月）から9月23日（火・祝）まで、先行販売となる「カスタードサンド」と「ショコラサンド」をはじめ、ブランドの新定番「ショコラバターミルフィーユ」まで勢ぞろい。特別な手土産やご褒美スイーツとしてもぴったりなライン