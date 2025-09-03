Image: SONY プロオーディオの世界で業界標準機となっているSONY（ソニー）のヘッドホン。そのルーツともいえるMDR-CD900STは1990年代に発売され、驚くべきことに30年以上を経た今でも現行モデルとして販売されています。メディアがレコードからCDへと移行する時代に、よりハイファイなサウンドをチェックするためにレコーディングエンジニアたちの意見を取り入れ、プロの求めるスペックを