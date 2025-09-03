株式会社ポプラ社は9月3日、1974年の刊行以来、世代を超えて愛され続けている絵本「ねずみくんのチョッキ」シリーズを、誕生から50周年を迎えた記念すべき節目に初めてTVアニメ化することを発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■累計発行部数500万部突破のロングセラー絵本「ねずみくんのチョッキ」は、赤いチョッキを着た小さなねずみくんと、その仲間たちが織りなすユーモラスで心温まる物語。