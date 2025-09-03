白猫の女の子「るる」さんは、Xユーザー・あるくきくらげさん（@kikuragehaaruku）一家とともに暮らしています。今から約3年前、ひとりぼっちで居場所を探していたるるさんとの出会いは、1本の電話から始まりましたーー【写真】命をつなぎ、気品漂う美猫へーー奇跡のビフォーアフター◼️ダンボールの中で出会った小さな命るるさんと出会う1年前、飼い主さんは同じく白猫の「つくし」ちゃんを保護しました。まだとても