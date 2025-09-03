【資料】ガソリンスタンド 経済産業省が３日に発表した今月１日時点のレギュラーガソリン１リットル当たりの全国平均小売価格は、前回調査から１０銭安い１７４円１０銭で、３週連続で値下がりしました。 一方、群馬県のレギュラーガソリンの１リットル当たりの平均小売価格は、前回調査から２０銭安い１７３円５０銭でした。 政府はガソリン価格を抑えるため、定額補助金に加えて店頭価格が１７５円を超えな