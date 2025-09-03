JR九州によると、3日午後3時38分ごろ、鹿児島線九産大前〜香椎で上り普通列車（二日市駅午後2時55発折尾行き）が走行中に異常な音を感知した。この影響で同3時54分現在、同線門司港〜鳥栖で列車に遅れが出ている。▶JR九州・運行情報