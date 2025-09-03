記録的暑さとなった今夏。「例年より蚊に刺されることが減った気がする」。西日本新聞「あなたの特命取材班」にそんな声が寄せられた。専門家によると、確かに猛暑や少雨の影響で蚊も「夏バテ」し、数も少なくなっているという。蚊は夏の季語だが、実は近年、秋に活動が活発化している。これから気温が下がって雨が多くなれば、一気に増える可能性がある。感染症を媒介する恐れもあり、専門家は「秋こそ虫よけ対策を」と注意喚起