子どもたちに、調理の楽しさを体験してもらう教室が佐世保市で開かれました。 （教師） 「ギョーザ(の形)を作ります。今度は伸ばします」 教員や学生に教わりながら、子どもたちが生地をこねていきます。 佐世保市の九州文化学園調理師専門学校で行われた料理教室には、小学1年生から6年生までの13人が参加しました。 作るのは、パンとサンドイッチ。 慣れない手つきで材料をこね、調理していきます。 （児