元女子ゴルファーの鈴木愛佳子（２５）が３日、インスタグラムを更新。芸能事務所「セント・フォース」に所属することを発表した。鈴木は８月２５日に引退を表明したばかり。「この度、セント・フォースに所属する事になりました。先日のご報告で沢山の温かいお言葉を頂き有難うございます。これまで、選手という立場で沢山の応援を頂きながら活動して来ました。これからは今までの経験を活かし、皆様に自分の声や表現でスポー