朝稽古で十両白熊（右）と20番連続で取った横綱大の里＝3日、茨城県阿見町の二所ノ関部屋大相撲の横綱大の里は3日、茨城県阿見町の二所ノ関部屋で十両白熊と20番連続で取り、秋場所（14日初日・両国国技館）へ本格的に始動した。新横綱の先場所は11勝4敗で優勝を逃し「あの苦い経験をしないように。ギアを上げて稽古していく」と決意を語った。先場所前は関取との稽古が2日間と物足りず、中盤戦以降は失速した。この日は得意の