『オレンジページ』は今年創刊40周年。誌面で紹介された数万点以上（！）のレシピのなかから、歴代の編集者40名が「リアルに作り続けるレシピ」を、リレーブログで紹介します。＞＞前回／夏の在宅ランチに！食欲なくてもつるり。『蒸しなすとハムの中華あえ麺』のレシピ今回紹介するのは、料理編集歴6年・小笠原。普段からしょうがを常備している小笠原が、日常的に作っているお気に入りの一品とは？冷え性に悩む私の、定番混ぜず