「メイショウ」の冠名で知られ、個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝の大記録を達成した松本好雄さんが８月２９日未明、すい臓がんのため死去した。８７歳だった。亡くなった翌日の８月３０日に中京９Ｒ・清洲特別を管理馬のメイショウヤーキス（牡４歳、栗東・飯田祐史厩舎、父シニスターミニスター）で勝利。松本オーナーにとっての２００２勝目となった。飯田祐調教師は「メイショウマンボの祖母のメイショウアヤメ