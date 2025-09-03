鹿児島県に隣接する宮崎県都城市で死んだ野生のイノシシが豚熱に感染していたことが確認されました。県境から3キロの場所です。県は、緊急の対策会議を開き、養豚農家に感染予防の徹底を呼びかけています。 「豚熱」は豚やイノシシがかかる病気で、人には感染しませんが、強い伝染力と高い致死率が特徴です。 豚熱に感染した死んだ野生のイノシシ2頭が発見されたのは、都城市御池町です。宮崎では今年10件以上確認されていますが