宮粼あおいが10月スタートのテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」に出演することが明らかになった。民放連続ドラマでは実に13年ぶりの登場となり、主演の大泉洋と7年ぶりの共演を果たす。脚本は「逃げ恥」「アンナチュラル」で知られる野木亜紀子による完全オリジナル。放送前から鉄壁の布陣として注目を集めている。 物語は、どん底に落ちたサラリーマン文太（大泉）が突然「ちょっとだけエスパ&