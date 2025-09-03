明日4日から5日は、新たに発生する台風の影響で広く雨に。九州から関東にかけて、太平洋沿岸の地域を中心に大雨となる恐れ。その先は日差しと猛暑が戻り、局地的に雨雲や雷雲が発達。新たな台風発生へ今日3日午後3時現在、沖縄の南大東島の南南東に熱帯低気圧があり、北上中。間もなく台風へと発達する見込みです。明日4日には九州に接近し、5日にかけて進路を東よりに変えるでしょう。4日〜5日太平洋側ほど雨量増加台風や、周辺