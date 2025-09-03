英３０年国債利回りは５．７１５％と前日比２ｂｐ上昇して始まる＝ロンドン為替 英３０年債利回りは５．７１５％と前日比２ｂｐ上昇して始まっている。ポンドドルは1.3390付近まで下げ渋っていたが、債券動向を踏まえて再び1.3360台へと下げている。昨日の大きな値動きの後で、市場は引き続き英長期債動向を注視しているようだ。 GBP/USD1.3365GBP/JPY198.79EUR/GBP0.8702