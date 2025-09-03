ロンドン序盤、ドル買い優勢英長期債利回りが再び上昇ドル円１４９円台乗せ＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル買いが先行している。ポンドドルの下げが主導しており、本日安値を1.3333レベルに更新している。ユーロドルも連れ安となり、本日安値を1.1608レベルに更新。ドル円は再び買われて、本日高値を149.09レベルに伸ばしてきている。英長期債利回りが連日の上昇となっていることに反応。 USD/JPY149.04