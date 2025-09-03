３日の東京株式市場は主力銘柄を中心にリスク回避の地合いとなり、日経平均株価は反落。後場に下げ幅を広げる展開となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比３７１円６０銭安の４万１９３８円８９銭と反落。プライム市場の売買高概算は２２億３６１０万株、売買代金概算は５兆７９億円。値上がり銘柄数は７４０、対して値下がり銘柄数は８３２、変わらずは４７銘柄だった。 きょうの東京市場は、前日の欧州株市場が