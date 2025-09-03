メインシナリオ…2日の大陰線を描きながらの下げで8月22日の安値1.3391ドルから1日の高値1.3550ドルまでの戻りを帳消しにしており、下値指向が強まっている。8月1日の安値1.3142ドルから8月14日の高値1.3595ドルまでの上昇の半値押しを達成しており、61.8％押しの1.3315ドルを下抜けば、8月4日の安値1.3254ドルを試す可能性がある。8月4日の安値1.3254ドルも割り込むようなら、8月1日の安値1.3142ドルや5月12日の安値1.3140ドルが