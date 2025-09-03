日本時間１６時５０分に仏非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（8月）16:50 予想49.7 前回49.7 （非製造業PMI（購買担当者指数）)