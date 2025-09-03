岐阜競輪開設76周年記念「長良川鵜飼カップ（G3）」は4日が初日。3日は前検が行われた。一次予選8Rで村田祐樹と連係する川口聖二（31＝岐阜）。「昨年を思い出しますね。祐樹もニヤニヤしながら“お願いします”とあいさつにきました」と苦笑いした。この2人、昨年大会で2度連係。2次予選は川口が差してのワンツーが決まったが、準決勝は村田のカマシを追えず7着。「脚の状態は良くなっている」と川口。チョイ差し決着で会心