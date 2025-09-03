NPB（日本野球機構）が3日の公示を発表。楽天は早川輶久投手を1軍登録し、宮森智志投手を登録抹消しました。プロ5年目の早川投手は今季は開幕投手を務めるも前半戦は11試合に登板し、2勝7敗。前回の7月4日の日本ハム戦は6失点、前々回の6月27日のオリックス戦は8失点と2戦連続大量失点。防御率3.68となり、7月5日に登録抹消されていました。ファームでは前回登板の8月26日の巨人戦で6回被安打9、3失点と試合をつくりアピール