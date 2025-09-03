7月5日の新馬戦（小倉芝1200メートル）に続き、8月31日の中京2歳S（中京芝1400メートル）を制したキャンディード（牡2＝松下、父トーセンラー）は放牧を挟み、デイリー杯2歳S（11月15日、京都芝1600メートル）に向けて調整を進めていく。3日、松下師は「前走はいい競馬をしてくれました。あの感じなら距離は1F延びても対応できそう」と次走を見据えた。