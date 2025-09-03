警視庁生後8カ月だった男児の顔を平手打ちして皮下出血のけがを負わせたとして、警視庁捜査1課は3日までに、傷害の疑いで、母親の交際相手で会社員貝原優汰容疑者（21）＝東京都江戸川区＝を逮捕した。捜査1課によると、男児はこのけがとは別に、くも膜下出血や頭蓋骨骨折を負っており、経緯を調べる。逮捕容疑は5月2日、江戸川区のアパートで同居していた当時生後8カ月の男児の顔を2回平手打ちし、けがを負わせた疑い。「男児