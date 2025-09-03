財務省＝東京・霞が関財務省は3日、国の2026年度一般会計予算の概算要求総額が122兆4454億円になったと発表した。25年度要求から約4兆8千億円増加し、3年連続で過去最大となった。長期金利が上昇し、借金である国債の償還や利払いに充てる国債費が急増した。防衛費や高齢化に伴う社会保障費も過去最大に膨らんだ。物価高によって必要な政策経費も増えており、無駄な事業を削り、優先すべき政策を見極める必要がある。120兆円を