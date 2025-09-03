中国の北京で大規模な軍事パレードが行われました。天安門広場で取材した北京支局・葛西友久記者が中継でお伝えします。パレードが終了してから4時間以上が経過しましたが、日本時間午後3時50分現在も北京市中心部は交通規制が続いています。「国家の安全」を重視する習近平国家主席が大勢の人前に登場するため、最高レベルの警戒が敷かれていると感じました。そして、今回一番の注目は中国・ロシア・北朝鮮のトップ3人が初めて一