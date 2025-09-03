アフガニスタン東部で起きた地震は死者が1400人を超えました。生存率が著しく下がるとされる「発生後72時間」が迫っていますが、救助活動は難航しています。アフガニスタン東部で先月31日に発生したマグニチュード6.0の地震で、実権を握るイスラム原理主義組織タリバンはこれまでに1411人が死亡、3100人以上がケガをしたと発表しています。また、5400軒を超える家屋が倒壊し、いまだ多くの人ががれきの下敷きになっているとみられ