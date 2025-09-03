女優の三倉茉奈が自身のInstagramを更新。投稿では、秋を意識した自身の手料理を紹介した。三倉は「初さんま。今日の晩御飯は、ちょっと秋を意識。まだまだめちゃくちゃ暑いけどね 食事だけでも！」と切り出し、手作りの秋刀魚の塩焼きや炊き込みご飯の写真を添えて投稿した。特に秋刀魚の塩焼きには、すだちをかけることで一気に秋を感じられるとおすすめし、ユーモラスに「(食べてもないのに松茸を感じた)」とコメント。この投稿