Stray Kids（ストレイキッズ）のLee Know（リノ）が自身のInstagramを更新。グローバル・ブランドアンバサダーを務める「GUCCI（グッチ）」のスーツに身を包んだオフショットを披露した。 【写真】黒髪×秋色スーツコーデのスキズ・リノ（2本）／各メディアが捉えたリノの表情（4本）／リノの青髪セルカ（2枚目から）／スキズ・グループショットでの青髪姿 ■スキズ・リノ、黒髪アップバン