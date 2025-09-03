２０２５年の北海道内は最高気温が４０℃に迫る地点も出るなど記録的な暑さとなりました。エアコンの売り上げが好調だった一方で、家庭や教育現場などで設置が進まないといった現状もあったようです。一体どのような理由があるのでしょうか。（店員）「急にことし夏暑くなったじゃないですか。みんな急に来てエアコン付けたいってなるので、在庫あるものがバッとはけるんですよ」札幌市内の家電量販店です。真夏のピークを過