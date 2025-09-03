気象庁によると、日本の南にある熱帯低気圧が4日未明までに台風15号となる見込みで、鹿児島県内に接近・上陸する恐れがあります。鹿児島県付近で発達する可能性があり、特に雨に注意が必要です。4日正午までの24時間に予想される雨量は、大隅地方や種子島・屋久島地方で最大120ミリ。奄美地方は3日夜、県本土は4日朝から警報級の雨の恐れがあり、風速は最大25メートル、波は3メートルの予想です。動きが早いため、