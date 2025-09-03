9月3日、俳優の清水尋也（ひろや）容疑者が、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことがわかった。各社報道によると、警視庁は3日午前4時半ごろ、清水容疑者の自宅を家宅捜索に入り、乾燥大麻とみられるものや使用器具などを押収したという。清水容疑者は、警視庁の調べに対し「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めていると伝えられた。また、清水容疑者と同居している20代女性も逮捕され、同じく容疑を認めて