自民党の両院議員総会から丸一日経ち、石破首相の任期を待たずに前倒しで総裁選挙を求める動きはどう変化しているのでしょうか。国会記者会館から、フジテレビ政治部・瀬島隆太郎記者が中継でお伝えします。つい先ほど、自民党内に残る唯一の派閥・麻生派が横浜で研修会を開き、党の最高顧問を務める麻生氏が総裁選前倒しを要求すると明言しました。自民・麻生最高顧問：私自身、総裁選挙の前倒しを要求する書面に署名・提出すると