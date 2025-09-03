日本の南にある熱帯低気圧が台風に発達し、南西諸島から東日本にかけ大雨となる見込みとなる中、林官房長官は、官邸危機管理センターに情報連絡室を設置したと発表しました。日本の南にある熱帯低気圧について、林官房長官は3日午後4時の会見で、「今後12時間以内に台風に発達し、本日からあすにかけては南西諸島から西日本、明後日には東日本にかなり接近するおそれがあり、南西諸島から東日本の広い範囲で大雨となる見込みだ」と