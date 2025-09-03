2日夜から3日午前中にかけて東北を中心に激しい雨が降り続いています。また、関東では3日夕方から夜にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、帰宅時間帯の大雨に注意が必要です。秋雨前線の南下にともない、東北から北陸にかけては2日夜から雷をともなう滝のような雨となっています。1時間の降水量は富山県氷見市で66.0mm、山形県鶴岡市で58.5mmなどと、ともに9月として最多となりました。また、関東を中心に3日夕方から夜のはじ