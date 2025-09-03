声優の梅原裕一郎と中島ヨシキ、作曲家・桑原聖、クリエイティブディレクター・渡辺大聖によるバンドプロジェクトSir Vanityが、8月24日（日）に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて、＜Sir Vanity 3rd Live “TO”＞を開催した。オフィシャルからのライブレポートをお届けする。◆ライブ写真今年3月の千葉・森のホール21以来のライブ。6月25日には、舞台『東京リベンジャーズ』の主題歌として書き下ろした楽曲を集めたコレクションアル