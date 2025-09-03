キング・クリムゾンの1980年代レパートリーだけを演奏するという大胆不敵なバンド、BEAT（正式名称：BEAT - Performing the music of 80s KING CRIMSON）がついに来日し、9月1日にロックの聖地・日本武道館で一夜限りのコンサートを行った。プログレッシヴ・ロックにおいて、武道館での開催という事実は実に意義深い。思い返せば、武道館で“純粋なプログレッシヴ・ロックの公演”が行われたのは1994年のイエス、ピーター・ガブリ