【モデルプレス＝2025/09/03】櫻坂46の中嶋優月が2日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿で美しい素肌を披露し、話題を呼んでいる。【写真】櫻坂46メンバー、ほっそり二の腕際立つノースリ姿◆中嶋優月、ノースリーブ姿でオフ満喫中嶋は「水族館へお出かけしました」とつづり、私服姿の写真を公開。白のノースリーブトップスにロングスカート、デニムのビスチェを合わせたコーディネートで、美しい素肌を見せている