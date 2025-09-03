ドバイ・ワールドＣ３着以降休養していたフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が９月３日、栗東トレセンに帰厩した。今秋は日本テレビ盃・Ｊｐｎ２（１０月１日、船橋・ダート１８００メートル）から始動。２年連続でブリーダーズＣクラシック・米Ｇ１（１１月１日、デルマー競馬場・ダート２０００メートル）に挑戦する予定だ。渋田助手は「体重は５７０キロ。春とはそんなに体高は変わって