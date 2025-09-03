ロッテは３日、藤原恭大外野手の出場選手登録を抹消した。右背部の痛みのため。藤原はこの日、日本ハム戦前のグラウンドに姿を見せ、ジョギングなどで汗を流した。７年目の今季はここまで自身最多となる１０４試合に出場し、打率２割７分４厘、４本塁打、２４打点、１５盗塁の成績を残していた。藤原に代わってアセベド外野手が登録された。ドミニカ出身のアセベドは今季、ロッテと育成契約を結び、７月２５日に支配下登録され