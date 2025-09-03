SUPER JUNIORのヒチョルが、所属事務所のSMエンタテインメントの創業者で元総括プロデューサーのイ・スマン氏に対し、深い感謝を示した。 【写真】SUPER JUNIORやっぱかっこよ ヒチョルは最近、現地トークバラエティー「ラジオスター」に出演し、特別なエピソードを公開。イ・スマン氏を自身の恩人として挙げ、「イ・スマンさんがいなかったら、デビューできなかった」と、正直